banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner526

Son Dakika
Benzin fiyatları arşa çıkacak! Zam geliyor...
Benzin fiyatları arşa çıkacak! Zam geliyor...
Piyasalarda son durum
Piyasalarda son durum
Roland Garros elemelerinde 3 Türk
Roland Garros elemelerinde 3 Türk
Tarım ve Orman Bakanlığından “ithal buğday” açıklaması
Tarım ve Orman Bakanlığından “ithal buğday” açıklaması

Aydınlı doğa severlerin bu haftaki durağı Datça oldu

Aydın’ın tarihi ve doğal güzelliklerinin korunması adına önemli çalışmalar yapan Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) geleneksel bahar gezilerine devam ederken, bu kez rota Muğla’nın Datça ilçesi oldu.

AYDIN 16.05.2022, 11:14
Aydınlı doğa severlerin bu haftaki durağı Datça oldu

Aydın’ın tarihi ve doğal güzelliklerinin korunması adına önemli çalışmalar yapan Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) geleneksel bahar gezilerine devam ederken, bu kez rota Muğla’nın Datça ilçesi oldu.

Doğal ve tarihi güzellikleri ile dikkatlerini üzerine çeken Ege Bölgesi içerisinde yer alan Knidos Antik Kenti, Afrodit Heykeli ve bölgeye özgü kumzambakları ile Aydınlı doğaseverleri etkiledi. Gezi turlarının bu haftaki durağı ise Datça oldu. Muğla’nın Datça ilçesindeki Knidos Antik Kenti başta olmak üzere Eski Datça’nın taş evlerinin dar sokaklarında gezerek, koylara inen doğa severler adeta Datça’yı yeniden keşfetti. Knidos Antik Kenti’nin ender bitkilerinden olan kumzambaklarının çiçek açması ile renk cümbüşü yaşayan doğa severler, kumzambaklarının korumasız halde olduğunu ifade ederek koruma çağrısında bulundu. Birçok kumzambaklarının fark edilmeden ezildiğini ifade eden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, ender bitkinin korunması için yönlendirme ve bilgilendirme tabelalarının yapılması gerektiğini belirtti.

Her zaman olduğu gibi doğa ve kültür gezilerinin devam edeceğini ifade eden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü; “Her yıl sezon sonu ve sezon başı yaptığımız geleneksel konaklamalı etkinliğimizin bahar gezisini Datça’ya yaptık. Datça’nın doğal ve kültürel zenginliklerinin keşfini yapmak için 3 günlük bir tur düzenledik. Ege’ye deve boynu gibi uzanan Datça Yarımadasının her iki yanında, hem Hisarönü hem de Gökova Körfezlerinin dantel gibi işlenmiş kıvrım kıvrım oluşan koylarının, büklerinin güzelliklerini keşfettik. Eski Datça’nın taş evlerinin dar sokaklarında gezerek, eski günleriyle günümüzdeki halini kıyasladık. Datça’nın kent merkezinde yapılan değişiklikleri yerinde inceledik. Ertesi gün Datça’nın birbirinden güzel koylarını tekneyle gezerek, pırıl pırıl sularında yüzdük. Kargı Ilıcası’nın sıcak sularına girdik. Ege ve Akdeniz’in birleştiği yer olarak bilinen, geçmişte birçok uygarlıklara ev sahipliği yapan Knidos antik kentini Yeşim Cinbaş’ın rehberliğinde gezerek bilgi aldık. Antik dönemde herkesin görmek için geldiği yuvarlak planlı tapınağın ortasındaki ünlü Afrodit heykelini geçmişe dönerek sadece hayal ettik” dedi.

“Kumzabklarının yetiştiği ender bir yer"

Kumzambakları için farkındalık oluşturulması gerektiğini sözlerine ekleyen Sürücü; “Baharla birlikte açan Knidos’un çiçeklerinin güzelliklerini izledik. Doğayla tarihin oluşturduğu muhteşem peyzajı izlemeye doyamadık. Ancak bitkilerin ne kadar korunmasız durumda olduklarını da gördük. Özellikle yazın açan Kumzambaklarının birçoğunun gelen ziyaretçiler tarafından ezildiklerini ve bastıkları bitkinin kum zambağı olduğunu bilmediklerini anladık. Küçük bir uyarı tabelası olsa da bunu kimsenin farketmediğini gördük. Aslında gelen ziyaretçiler bitkilerin bulunduğu alandan geçerken ezilmelerinin önlenmesi için çok basit bir uygulama yapılabilir. Bitkilerin etrafı çitle ve iplerle yönlendirilip, bitkinin çiçek açmış halini ve bilgilerinin olduğu bir tabela dikilebilirse hem korunmuş olur hem de farkındalık oluşur. Knidos, antik kentlerin içinde kumzambaklarının yetiştiği ender bir yerdir. Kum zambakları antik kente büyük değer katmaktadır. İlgili kurumları gereğinin yapılması için bu konuda bilgilendireceğiz. Dönüşümüzde Datça’ya bağlı Sındı köyüne uğrayarak, Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin Nurlu bademlerinden ve kekik ballarından alarak, köylülere katkı yaptık. Dönüşümüzde Gökova’nın en güzel yerlerinden biri olan Akyaka’ya gelerek, tekneyle Kadın Azmak’ın güzelliklerini keşfettik” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
banner552
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 37 58
7. Antalyaspor 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 36 52
10. Kasımpaşa 37 50
11. Hatayspor 37 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 37 45
16. Gaziantep FK 37 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 36 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 36 48
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Crystal Palace 36 45
13. Aston Villa 36 44
14. Newcastle 36 43
15. Southampton 36 40
16. Everton 36 36
17. Leeds United 37 35
18. Burnley 36 34
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 85
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 37 64
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 37 42
13. Espanyol 37 41
14. Getafe 37 39
15. Elche 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 37 32
20. Deportivo Alaves 37 31
20°
açık