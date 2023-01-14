Aydınlı dağcı Sarıkamış şehitleri için tırmandı

Aydınlı dağcı Önder Akgün, Sarıkamış şehitlerini anmak için 3 bin 180 rakımlı Allahuekber Dağı’na tırmandı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından Sarıkamış şehitlerini için anma tırmanışı gerçekleştirildi. Türkiye’nin birçok ilinden Kars’a giden dağcılar 3 bin 180 rakımlı Allahuekber Dağı’na tırmandı. Gerçekleştirilen “TDF Sarıkamış Şehitlerini Anma Tırmanışı” etkinliğinde Aydınlı profesyonel dağcı Önder Akgün de yer aldı. Hava sıcaklığı eksi 30 dereceyi bulan bölgede kamp kurarak geceleyen dağcılar, zirveye hareket ederek zorlu bir tırmanışın ardında Sarıkamış Şehitliği’ne ulaştı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından dağcılar, şehitler için dua etti.

Zorlu bir tırmanışla başarılı bir şekilde şehitliğe ulaştıklarını ifade eden profesyonel dağcı Akgün; “Türkiye Dağcılık Federasyonu Sarıkamış Şehitlerini Anma Allahuekber Dağı Tırmanışı’na Aydın’ı temsilen katılma gururunu yaşadım. Teknik Direktör Şahap Eryılmaz liderliğinde 2 bin 700 metre rakımda kamp kuran ekiple eksi 30’u bulan soğukta geceledik. Pazar sabahı zirveye hareket ederek zorlu bir tırmanışla başarılı bir şekilde şehitliğe ulaştık. eksi 32 derecelik zorlu hava koşulları altında saygı duruşu, İstiklal Marşı ve duaların ardından inişe geçtik. Selim ilçesi Sarıgün köyüne inerek tırmanış etkinliğini tamamladık. Türkiye Dağcılık Federasyonu, TDF Kars İl Temsilciliği, Antrenörler Şahap Eryılmaz ve Atıf Eroğlu ile emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.