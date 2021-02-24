Aydınlı çocuklara giyecek yardımında bulunuldu

İstanbul’da bulunan Aydın İli ve İlçeleri Vakfı’nın katkıları ile Çine ve Bozdoğan ilçelerinde yardıma ihtiyacı bulunan toplam 700 öğrenciye özel bir giyecek firması tarafından gönderilen giysiler teslim edildi.

Çine Evciler ve Bozdoğan Eymir ilköğretim okulundaki dağıtımlarda İlçe Milli Eğitim Müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler hazır bulunurken, Vakıf Başkanı Aydın Çetin’de dağıtımlara eşlik etti.

Vakıf Başkanı Aydın Çetin, vakıf olarak her zaman bu tarz yardımlara destek verdiklerini her yıl İstanbul’da okuyan Aydınlı 100 üniversite öğrencisine burs verdiklerini ifade etti.