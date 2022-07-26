Aydınlı çocuklar Atatürk Spor Kompleksi’nde yüzme öğreniyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Aydın’daki en büyük yatırımlarından olan Atatürk Spor Kompleksi yüzme öğrenmek isteyen çocukların akınına uğradı. Aileler tesisin temizliğine, verilen eğitimlerin kalitesine ve eğitmelerin ilgisine vurgu yaparken Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tüm çocukları spor kompleksine davet etti.

Çocukların ve gençlerin spora yönelmeleri için birçok projeyi hayata geçiren Aydın Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Atatürk Spor Kompleksi’nde düzenlediği yüzme kurslarıyla yeni sporcular yetiştiriyor. Aydın Büyükşehir Belediyespor Başkanı Polat Bora Mersin, tesisin iki yıllık pandemi sürecinin ardından tekrar açıldığını söyledi. Mersin, tesise vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirtirken yüzlerce sporcunun ve yüzme öğrenmek isteyen çocuğun tesisten faydalandığının altını çizdi.

Ege Bölgesi’ndeki ender tesislerden

Tesisteki olimpik havuzun Ege Bölgesi’ndeki birkaç olimpik havuzdan birisi olduğunun altını çizen Mersin, tesisteki kapalı yüzme havuzunun önümüzdeki hafta içerisinde 750 sporcuyla faaliyete geçeceğinin bilgisini verdi. Tesisin Eylül ayı itibarıyla da tam kapasite hizmet vermeye başlayacağını belirten Mersin, “Tesisimiz hafta sonları spor faaliyetlerinden ziyade tam gün halkımıza açık, vatandaşlarımızın da yoğun ilgisi var. Yüzme bilmeyen ya da biraz bilip ilerletmek isteyen herkesi tesisimize bekliyoruz. Bu vesileyle Özlem Başkan’a çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

‘Hocalar çok ilgili’

Veliler tesisten ve eğitmenlerin ilgisinden duydukları memnuniyeti dile getirirken velilerden Ümit Aktimur “Kızımızı yüzme kursuna getirdik, bugün ilk günümüz. Tesis çok güzel, bu kadarını beklemiyorduk; oldukça büyük bir tesis. Çocuklar için de çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Hocalarımız çok ilgili. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Aydın’ın böyle bir tesise ihtiyacı vardı. Aydın Büyükşehir Belediyesi sağ olsun Aydın’a böyle bir tesis kazandırdı, çocuklarımız faydalanıyor, teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bir arkadaşının tavsiyesiyle çocuğunu yüzme kursuna getiren Havva Gökberk, “Kendi gözlemlerimle tesis gayet temiz, hocalarımız çok ilgili, memnunuz” şeklinde konuşurken, çocuğunun sosyalleşmesi ve kendi başına yüzebilmesi için kursu tercih ettiğini belirtti.

‘Ailelere tavsiye ediyorum’

Ebeveynlerden Selçuk Alptekin “Bir tanıdığımızın tavsiyesiyle öğrendik, eğitmenler çok ilgili. Bazen bire bir ilgilendikleri de oluyor. Çocuğum ileride yüzücü de olmak istiyor. Herkes çocuğunun hangi branşta olursa olsun başarılı bir sporcu olmasını ister. Tesis gayet güzel. Çocuğunun spor yapmasını isteyen her aileye buraya gelmelerini tavsiye ederim” ifadelerini kullanırken, bir başka veli Armağan Aygün “Çok güzel bir tesis yapılmış. Aydınlı çocukların Kuşadası’na gidip denize girmesi daha zor. Yakıt da pahalılaştı, ulaşım zorlaştı. Güzel bir imkan” dedi.

‘Akaryakıt pahalılaştı, deniz kenarına gitmek zorlaştı’

Velilerden Mehmet Nermiş “5 yaşında bir oğlum var. Tesisimiz çok temiz, umduğumuzdan fazla. Böyle bir tesis ihtiyaçtı. Burası apayrı bir tesis oldu. İlgisinden, alakasından dolayı Özlem Başkan’a teşekkür ederiz. Böyle projelerle biz de gururlanıyoruz” ifadelerin kullanırken, Aydın’da bir yıldır ikamet eden Onur Öyke ise “Hafta sonları genelde Kuşadası, Didim gibi deniz kenarlarına tercih ediyorduk. Malum, akaryakıt fiyatlarındaki zamlardan dolayı artık oraya gidemeyeceğiz, Aydın’daki bu tesisten yararlanmış olacağız. Böyle bir tesisi Aydın’a kazandırdığı için Özlem Başkanımızdan Allah razı olsun” dedi.

Başkan Çerçioğlu ise tüm Aydınlıları spor kompleksine davet etti.