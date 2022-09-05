Aydınlı çobanlar sokak köpeği sorunlarının çözülmesini bekliyor

Küçükbaş hayvancılığın en yoğun olarak yapıldığı illerden biri olan Aydın’da çobanların en büyük sıkıntısı başıboş sokak köpekleri oldu. Eskiden kurtlardan korkan çobanlar hayvanlarına artık kurtların değil başıboş dolaşan sokak köpeklerinin parçaladığını belirttiler.

Aydın’ın Köşk ilçesine bağlı kırsal Başçayır Mahallesi’nde 2 hafta önce küçükbaş hayvanları sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan ve 20 koyunu telef olan Gülsüm Çoban, köpeklerin sürüsünü yok etmesinden korktuğu için gece gündüz hayvanların başında durmak zorunda kaldığını söyledi.

Ağustos ayının 19.’unda meydana gelen olaydan sonra başta Aydın Büyükşehir Belediyesi olmak üzere çeşitli kurum ve kişilerin kendisine maddi manevi destekçi olduğunu belirten Gülsüm Çoban, her geçen gün sayıları ve saldırganlıkları artan sokak köpeği sorunlarının çözülmesini istedi. Sorunun sadece çobanları değil sabah refakatçisiz okuluna gitmek zorunda olan öğrenciden, işine erken gidip geç dönmek zorunda kalan çalışanlara kadar herkesi etkilediğini belirterek, “Başıboş sokak köpekleri nedeniyle kimse güvende değil. Yol kenarlarında tarla ve bahçelerde sokak köpekleri sürüyle dolaşıyor. Herkes korku içinde. Geçtiğimiz hafta benim sürüdeki 20 koyunu birden telef ettiler. O günden bu yana evimizde rahat uyku bile göremez olduk. Gece gündüz hayvanlarımızın başında kalmak zorundayız” diyerek sokak köpekleri sorununun çözülmesi için yetkililerden yardım istedi.