Aydınlı Burcu Avrupa’yı salladı

Polonya’nın Raszyn kentinde düzenlenen Yıldızlar ve U15 Avrupa Halter Şampiyonası’nda Aydınlı sporcu Burcu İldem Gerçekden, koparma dalında Avrupa birincisi olurken şampiyonayı totalde üçüncü olarak tamamladı.

2022 Yıldızlar ve U15 Avrupa Halter Şampiyonası Polonya’nın Raszyn kentinde gerçekleştirildi. Şampiyonaya 33 ülkeden 222 sporcu katılırken, Türk Milli Takımı adına kız ve erkeklerden toplam 22 sporcu katıldı. Yıldızlar ve U15 Avrupa Halter Şampiyonası’nda 16 yaşındaki Aydınlı Burcu İldem Gerçekten ise 76 kiloda Türkiye’yi ve Aydın’ı temsil etti. Kıyasıya mücadelelere sahne olan şampiyonada Gerçekden, koparmada 91 kilo ile birinci, silkmede 106 kilo ile dördüncü, toplamda 197 kilo ile Avrupa Üçüncüsü oldu.