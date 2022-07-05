Aydınlı Baran, Türkiye Şampiyonu oldu

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezi sporcularından Baran Tetik, geçtiğimiz gün Kocaeli’de düzenlenen Türkiye Kick Boks Minikler Point Fighting Şampiyonası’ndan Türkiye Şampiyonluğu ile döndü.

Milli Takım kadrosunun şekillendiği, Türkiye Kick Boks Minikler Point Fighting Şampiyonası, geçtiğimiz günlerde Kocaeli’nde gerçekleştirilirken, iki gün süren şampiyonada büyük bir mücadele yaşandı. 78 ilden 4 bin 850 sporcunun boy gösterdiği şampiyonada Aydın’ı temsil eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezi sporcularından Baran Tetik ise şampiyonadan başarıyla döndü. Kıyasıya mücadelelere sahne alan müsabakalarda Aydınlı genç sporcu, 28 kilogram kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Genç sporcuyu tebrik eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu başarıların devamını dilerken, “Türkiye Şampiyonu olan sporcumuzu yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz” dedi.