Aydınlı avcılar yeni sezon için bir araya geldi

Aydın’da faaliyet gösteren avcılık ve atıcılık spor kulübü dernek başkanları, 2022-2023 av sezonu öncesi Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Aydın Şube Müdürlüğü’nde bir araya geldi.

Sahip olduğu zengin biyoçeşitlilik nedeniyle değişik türde birçok yaban hayvanına ev sahipliği yapan Aydın’da faaliyet gösteren avcılık ve atıcılık spor kulübü dernek başkanları, 2022-2023 av sezonu öncesi Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Aydın Şube Müdürlüğü’nde bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantıda Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürü Ali Egemen İşcan ile birlikte görüşen Aydınlı avcılar, 2021-2022 av dönemini değerlendirirken, 2022-2023 av dönemindeki beklentileri hakkında fikir alışverişinde bulundu.