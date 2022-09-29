Aydınlı avcı köşe bucak aranıyor

Aydın’ın Germencik ilçesinde yaşayan ve ava gidip uzun süre geri dönmeyen Durmuş Tosun için arama çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Çamköy Mahallesi’nde yaşayan 50 yaşındaki Durmuş Tosun geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde otomobiliyle ava gitmek için evinden ayrıldı. Eve geri dönmeyen ve Tosun’dan haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Tosun’u bulmak için geniş çaplı çalışma başlatan jandarma ekipleri arabasını Habipler Mahallesi’nde terk edilmiş halde buldu. Kayıp Tosun’u arama çalışmaları ikinci gününe girerken, bölgede; jandarma, AFAD, Beşir Derneği ve diğer kuruluşlar kayıp avcının izine ulaşmak için köşe bucak arama çalışmalarını sürdürüyor.