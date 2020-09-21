Aydınlı arıcılar sertifikalı oldu

Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, sektör olarak üretimin yanında eğitim faaliyetlerine de ağırlık verdiklerini belirterek 2019 yılında hazırlanan proje kapsamında Aydın arıcısının bir eğitim programını daha başarı ile tamamladığını söyledi. Başkan Özdemir, GEKA destekli eğitim programına destek veren herkese teşekkür etti.

Dünyadaki ekolojik dengeden, tarımın sürdürülebilirliğine kadar pek çok işlevin arılar sayesinde gerçekleştiğini belirten Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, hedeflerinin Türkiye’de arıcılığın sadece bal ve arı ürünü üretimi olarak değil tabiatın dengesinin sürdürülmesi gözüyle bakılmasını hedeflediklerini söyledi.

GEKA tarafından desteklenen Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Aydın İli Arıcılar Birliği tarafından hazırlanan ‘Paket arıcılık sistemi eğitimi’nin ADÜ Ziraat Fakültesi başarı ile tamamlandığını kaydeden Başkan Ayhan Özdemir, “Hazırladığımız ’Arıcılıkta farklı bir yaklaşım’ projesi kapsamında ‘Paket Arıcılık Sistemi’ eğitimi covid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirildi. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesinde gerçekleştirdiğimiz eğitim programına arıcılarımız yoğun ilgi gösterdi. ADÜ Rektör Yardımcı Sayın Prof. Dr. Mehmet Aydın, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, Çine MYO Müdürü Prof. Dr. Serkan Bakırıcı ve Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Ökdem’in de katıldığı eğitim programı oldukça verimli geçti” diyerek programa destek veren herkese teşekkür etti.

Programda; Türkiye arıcılığı, sorunları ve çözümlerine ilişkin sunumlarının da gerçekleştiğini kaydeden Aydın İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, “Eğitim programı kapsamında; Sistem içinde uygulanan aşamalar teorik olarak anlatıldıktan sonra, fakülte bünyesinde kurulu arıcılık uygulama merkezinde iki günlük uygulamalı eğitimler verildi. Eğitimlerde paket arıların hazırlanması, ana arıların toplanması, arıların paketlere silkilmesi, paketlerin depolanması, paket kolonilerin incelenmesi ve kovanlara aktarılması konularında arıcılarımız detaylı olarak bilgilendirildi” diyerek programı başarı ile tamamlayan arıcılara sertifika verildiğini kaydetti.