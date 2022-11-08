Aydın’ın üç ilçesinde vatandaşlara çevre bilinci ile ilgili eğitim verildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Söke, Buharkent ve Bozdoğan ilçelerinde vatandaşlara çevre bilinci konusunda bilgilendirme eğitimleri verildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Amirliğince, “ Çevre Bilincinin Oluşumu ile Suçtan Korunma ve Güvenlik” faaliyetleri devam ediyor. Söke ilçesi Tuzburgazı Mahallesinde Çevre Bilinci oluşturma, çevreye ve doğaya saygı, çevreye ve çevreye karşı duyarlılık bilinci konularında 36 vatandaşa bilgilendirme faaliyeti icra edildi.

Buharkent’te bulunan vatandaşlara orman yangınlarının önlenmesine ve alınabilecek tedbirler konusunda eğitim verilerek broşür dağıtıldı.

Bozdoğan’da ise sorumluluk sahasında bulunan köylere gidilerek kahvehane ve zeytinlik alanlarda bulunan vatandaşlara, zeytin bahçelerinde yakılan kontrolsüz ateşler sonucu çıkan yangınlar, anız yakılması sonucu çıkan yangınlar, çevreye atılan atıklar nedeniyle oluşan kirlilik ve yangın riskleri konularında bilgilendirme faaliyeti icra edilerek dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amaçlı el broşürleri dağıtıldı.