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Aydın’ın Sultanları yarın Türk Hava Yolları ile karşılaşacak

AYDIN’IN SULTANLARI YARIN TÜRK HAVA YOLLARI İLE KARŞILAŞACAK

AYDIN 06.11.2020, 11:12
Aydın’ın Sultanları yarın Türk Hava Yolları ile karşılaşacak

Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı Sultanlar Ligi’nde yarın deplasmanda Türk Hava Yolları ile karşılaşacak.

Sultanlar Ligi’nde son dört haftada aldığı seri galibiyetler ile üst sıralara tırmanan Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, yarın karşılaşacağı Türk Hava Yolları karşılaşmasından da galibiyetle ayrılarak serisini sürdürmeyi amaçlıyor. Son dört haftada PTT’yi 3-1, Çan Gençlik Kale Spor’u 3-0, Karayolları’nı 3-2, Sarıyer’i 3-1 mağlup ederek seri yakalayan Aydın’ın Sultanları yarın deplasmanda karşılaşacağı THY’nı da mağlup ederek galibiyet serisini 5 maça çıkarmaya çalışacak.

Yarın oynanacak olan THY-Aydın Büyükşehir Belediyesi voleybol karşılaşması İstanbul Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda saat 13.00’de başlayacak.

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