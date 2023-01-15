Aydın’ın Sultanları THY’yi rahat geçti

Aydın’ı takımlar düzeyinde Avrupa’da temsil eden ilk takım olan Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, ligin ve Avrupa’nın güçlü takımlarından THY’yi 3-1 mağlup etti.

Maça çok iyi bir başlangıç yapıp ilk dakikalardan itibaren rakibi üzerinde üstünlük kuran Aydın’ın Sultanları ilk seti 25-23 üstünlükle tamamladı. İkinci seti 25-17 almasını bilen Aydın’ın Sultanları üçüncü sette ise 21-25 geriye düştü. Son set büyük bir heyecanla geçerken Aydın’ın Sultanları bu seti 25-23 aldı. Maçta oyuncuları alkışlarla ve tezahüratlarla yalnız bırakmayan Aydınlılar büyük bir sevinç yaşarken kazanılan maç sonrası Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu takımı tebrik etti.