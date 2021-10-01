banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Vitor Pereira: İlk hatamızda golü attılar
Vitor Pereira: İlk hatamızda golü attılar
Gram altın fiyatları 500 TL'nin üzerinde!
Gram altın fiyatları 500 TL'nin üzerinde!
Eşinizle kavga ederken dikkat; bu söz boşanma sebebi!
Eşinizle kavga ederken dikkat; bu söz boşanma sebebi!

Aydın’ın Sultanları çeyrek finale yükseldi

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı AXA Sigorta Kupa Voley’de çeyrek finale yükseldi.

AYDIN 01.10.2021, 10:49
Aydın’ın Sultanları çeyrek finale yükseldi

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı AXA Sigorta Kupa Voley’de çeyrek finale yükseldi.

AXA Sigorta Kupa Voley C grubunda mücadele eden Aydın’ın Sultanları ilk maçında Kuzeyboru’ya 3-0 mağlup olduktan sonra sırasıyla Sarıyer Belediye’yi 3-1, Nilüfer Belediye’yi ise 3-0 ile geçerek, C Grubunda ikinci sırayı alarak çeyrek finale çıkma başarısı gösterdi. Çeyrek finale yükselen diğer takımlar ise Türk Hava Yolları, PTT, Galatasaray HDI Sigorta, Eczacıbaşı Dynavit ve Kuzeyboru oldu.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P