Aydın’ın sulak alanları, yaban hayatına kucak açıyor

Doğal ve tarihi güzellikleri ile dikkat çeken illerden olan Aydın’ın sulak alanları birçok yaban hayatına da ev sahipliği yapmaya devam ederken, birçok doğasever özellikle ’ulusal öneme haiz sulak alan’ olarak kabul edilen Azap Gölü’nün korunması gerektiğine dikkat çekiyor.

Sulak alanlarla ilgili farkındalığı artırmak için dünya genelinde her yıl 2 Şubat’ta kutlanan Dünya Sulak Alanlar Günü çerçevesinde ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da çeşitli etkinlikler düzenlenirken, Aydınlı doğaseverler de her fırsatta sulak alanların önemine dikkat çekerek alanların korunması çağrısı yapıyor. Özellikle Aydın’ın Söke ilçesinde Avşar ve Yeşilköy Mahalleleri arasında kalan ve ’ulusal öneme haiz sulak alan’ olarak kabul edilen Azap Gölü, nesli küresel ölçekte tehlike altında bulunan Tepeli Pelikanlar ve su kuşları olmak üzere, yaz göçmeni leylekler, yırtıcı kuşlar, Saz Kedisi gibi nadir canlı türlerini bünyesinde barındırmaya devam ediyor.

Önemli doğal yaşam alanlarından olan bölgenin korunmasına yönelik harekete geçilirken, gölün koruma ve kullanma dengesi ile çevresinde yaşayan yöre halkının menfaatleri gözetilerek, gelecek nesillere ulaştırılması için de incelemeler yapılıyor. Bu çerçevede her fırsatta bölgenin önemine dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinlik ve açıklamalar yapan doğaseverler ise doğal ve kültürel zenginlikleri, göl çevresindeki geleneksel yaşamları ile doğal peyzajını koruyan gölün korunması gerektiği çağrısını yapıyor.