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Aydın’ın sevilen esnafı son yolculuğuna uğurlandı

Aydın’ın tanınmış esnaflarından olan 56 yaşındaki Emin Erdem, son yolculuğuna uğurlandı.

AYDIN 09.08.2021, 18:33
Aydın’ın sevilen esnafı son yolculuğuna uğurlandı

Aydın’ın tanınmış esnaflarından olan 56 yaşındaki Emin Erdem, son yolculuğuna uğurlandı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden, Aydın’ın tanınmış esnaflarından olan 56 yaşındaki Emin Erdem, son yolculuğuna uğurlandı. Aydınlı sevilen esnafın ani ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğarken, Erdem’in naaşı ikindi namazına müteakip Bey Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kemer Mezarlığı’na defnedildi. Cenazeye Erdem’in yakınları, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.
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