Aydın’ın sağlık kadrosuna 66 uzman hekim katılacak

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı sağlık tesislerinin ihtiyaçları doğrultusunda Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hastane ve branşlarda 2022 yılı Haziran dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme sureti ile atanma kurası ve 105. dönem devlet hizmet yükümlülüğü kurası çerçevesinde Aydın’ın sağlık kadrosuna 66 uzman hekim dahil edilecek.

Her geçen gün büyüyen sağlık imkanları ile sevk eden değil sevk alan bir il olma konuma yaklaşan Aydın’da sağlık yatırımları da hız kesmeden devam ederken, kentin sağlık kadrosu da güçleniyor. 2022 yılı Haziran dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme sureti ile atanma kurası ve 105. dönem devlet hizmet yükümlülüğü kurası çerçevesinde Aydın’ın sağlık kadrosuna 66 uzman hekim dahil edilecek. Konu ile ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Aydın Devlet Hastanesi; Cerrahi Onkoloji, El Cerrahisi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları, Geriatri İmmünoloji ve Alerji, Hastalıkları Kalp ve Damar Cerrahisi, Radyoloji, Acil Tıp Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, İç Hastalıkları, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi; Acil Tıp, Deri ve Zührevi Hastalıkları, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi; Çocuk Nefrolojisi, Çocuk Radyoloji, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Radyoloji, İç Hastalıkları, Nazilli Devlet Hastanesi; Çocuk Cerrahisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Genel Cerrahi, Göğüs Cerrahisi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Neonatoloji, Nöroloji, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Kuşadası Devlet Hastanesi; Nöroloji, Beyin Ve Sinir Cerrahisi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Didim Devlet Hastanesi; Göz Hastalıkları, İç Hastalıkları, Üroloji, Kardiyoloji, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi; Beyin ve Sinir Cerrahisi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Tabip, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çine Devlet Hastanesi; Kardiyoloji, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları branşları rekor düzeyde belirlenmiş olup vatandaşlarımıza yerinde etkin ve kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak amacıyla kadro açılmıştır. Bunun yanı sıra diğer yardımcı sağlık personellerimizin atamalarına yönelik olarak münhal kadroları da açıklanmış olup; tercih yapacak personellerle ilimiz sağlık ordusu güçlenmeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi.