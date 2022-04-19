Aydın’ın sağlığı masaya yatırıldı

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde değerlendirme toplantısı yapılırken, Aydın’ın sağlığı ve imkanları masaya yatırıldı.

Her geçen gün sağlık kalitesini yükselten Aydın’da, İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde değerlendirme toplantısı yapıldı. Aydın’daki sağlık hizmetleri ve işleyişin ana gündem maddesi olan toplantıda Aydın’ın sağlığı ve imkanları masaya yatırıldı. Son 3 yılda sağlık imkanlarındaki başarısı ile yaklaşık yüzde 50 büyüme kaydeden Aydın, sevk eden değil sevk alan bir il olma konuma yaklaşırken, toplantıda ilçelerin genel durumu, alt yapıları ve genel sağlık hizmetleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Yapılan analizlerin ardından varsa eksikliklerin tespit edilmesi adına görüş alışverişinde bulunuldu.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz’ün başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya hizmet başkanları, ilçe sağlık müdürleri, hastane ve Aydın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (ADSM) başhekimleri katıldı.