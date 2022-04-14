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Aydın’ın örnek muhtarı mağdur ailenin elektrik sorununu çözdü

Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi’nde bulunan evine elektrik çekilemediği için büyük mağduriyet yaşayan inşaat işçisi Abdullah Tuna, Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Gurbet Çamoğlu’nun girişimleri

AYDIN 14.04.2022, 09:27
Aydın’ın örnek muhtarı mağdur ailenin elektrik sorununu çözdü

Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi’nde bulunan evine elektrik çekilemediği için büyük mağduriyet yaşayan inşaat işçisi Abdullah Tuna, Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Gurbet Çamoğlu’nun girişimleri

sonucunda elektriğe kavuştu. Muhtar Çamoğlu’na teşekkür eden Tuna, evin elektriğe kavuşmasıyla erken bayram sevinci yaşadıklarını söyledi.

Efeler ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde yaşayan, evli ve 10 çocuk babası olan inşaat işçisi Abdullah Tuna’nın (61), yıkılma tehlikesi bulunan mevcut ikamet ettiği evin yerine hayırseverlerin desteğiyle yaptırdığı yeni bina sonunda elektriğe kavuştu. Elektrik çekilememesi nedeniyle 3 yıldır yerleşemedikleri yeni binaya, yıkılma tehlikesine rağmen oturmaya devam ettikleri evden ailece taşınmaya hazırlanan Tuna, erken bayram sevinci yaşadıklarını belirtti. Sorunun çözüme kavuşmasında büyük emek sarf eden Mimar Sinan Mahallesi Muhtar Çamoğlu’na ve ADM Elektrik yetkililerine teşekkür eden Tuna, “12 yıldır yapılaşmanın olduğu bu bölgeye elektrik çekilemiyordu. Yeni yapılan binamız için de biz üç yıldır çalmadık kapı bırakmamıştık, sonunda elektriğe kavuştuk” dedi.

“Muhtarımız sağolsun Hızır gibi yetişti”

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sorunun çözülmesi için aradığı desteğin Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Gurbet Çamoğlu’ndan geldiğini söyleyen Tuna, “Sorunun çözüme kavuşturulması için çalmadığımız kapımız kalmadı. Kime başvurduysak elimiz boş döndük. Artık evimize elektriğin çekileceği konusunda da ümidimiz kalmamıştı. Mimar Sinan Muhtarımız Gurbet Çamoğlu sağolsun Hızır gibi yetişti. Kendisi sorunumuzu öğrenir öğrenmez hemen devreye girdi ve çözüm sağlanması için ADM ile bizzat iletişime geçti. Yıllardır çözülemeyen sorun, muhtarımızın girişimiyle çok şükür artık çözüldü ve evimize elektrik çekildi. Yıkılma tehlikesi bulunan evde 18 kişi ikamet ediyorduk. Elektriğin çekilmesiyle birlikte derhal yeni eve taşınıyoruz. Süreçte bizlerden desteğini esirgemeyen Muhtarımız Gurbet Çamoğlu’na ve ADM yetkililerine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“Ailemiz evlerinde güle güle otursunlar”

Sosyal yardımlaşma konularında Aydın’da dünden bugüne sağduyulu yaklaşımlarıyla bilinen Muhtar Çamoğlu, eksik evrakların tamamlanmasına ilişkin aileye yardımcı olmasının ardından ADM’ye başvuruda bulunduklarını söylediği açıklamasında, “Resmi yazışmaların ardından ADM soruna hassasiyetle eğildi. 1 ay önce başvuruda bulunduk ve geçtiğimiz gün itibariyle elektrik çekilme işlemi tamamlandı. Ben memuriyet görevindeyken de bir takım sosyal destek amaçlı projelerde de daima yer almaya özen göstermişimdir. Kendimi, Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı olmamın yanı sıra Aydın’ın muhtarı olarak da adlandırıyorum. Desteklenmesi gereken insanlarımız için ben mahalle ayrımı da yapmıyorum. Elbette her mahallenin muhtarı birbirinden kıymetlidir ancak ben gerçekten ihtiyaç sahibi olan birine Fizan’da da olsa yetişmek isterim. Keza biz sosyal yardımlaşma anlamında geçmişte Erzurum’a da Siirt’e de dokunduk. Mimar Sinan Mahallesi’nin büyüklüğü ve sevgisini Aydın’a yaymaya çalışıyoruz. Ben bunda sadece bir vesileyim. Ailemizin evine elektrik çekilmesi konusunda da bizlerden desteklerini esirgemeyen ADM yetkililerine çok teşekkür ediyoruz. Ailemiz evlerinde güle güle otursunlar” diye konuştu.

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