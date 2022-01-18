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Aydın’ın öksüz kalan antik kenti Amyzon, doğaseverleri etkiledi

Definecilerin uğrak yeri haline gelen, Aydın’ın öksüz kalan antik kenti Amyzon, doğal ve tarihi güzellikleri ile Aydınlı doğaseverleri etkiledi.

AYDIN 18.01.2022, 09:32
Aydın’ın öksüz kalan antik kenti Amyzon, doğaseverleri etkiledi

Definecilerin uğrak yeri haline gelen, Aydın’ın öksüz kalan antik kenti Amyzon, doğal ve tarihi güzellikleri ile Aydınlı doğaseverleri etkiledi.

Aydın’ın tarihi ve doğal güzelliklerinin korunması adına önemli çalışmalar yapan Ekosistemi Koruma ve Doğasevenler Derneği’nin (EKODOSD) her hafta düzenledikleri gezi turlarının bu haftaki durağı Koçarlı oldu. Yüzyıllardır yabancı gezginlerin, tarihçilerin uğrak yerlerinden biri olan ve yıllardır defineciler tarafından kazılan Aydın’ın öksüz kalan antik kenti Amyzon’u gezen doğaseverler, Amyzon’u adeta yeniden keşfetti. Rehber eşliğinde kentin tarihçesini dinleyen doğaseverler, unutulmaz bir gün geçirirken, bölgenin doğal ve tarihi güzelliklerinin etkisi altında kaldı.

Her zaman olduğu gibi doğa ve kültür gezilerinin devam edeceğini ifade eden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, gezi ile ilgili bilgiler vererek “Bu hafta, bir doğa harikası olan ve Anadolu’da doğal olarak yayılış gösteren brokoli görünümlü fıstık çamlarının en yaygın yetiştiği alanlardan biri olan Mazon bölgesine gittik bu hafta. Yüzyıllardır yabancı gezginlerin, tarihçilerin uğrak yerlerinden biri olan, yıllardır defineciler tarafından kazılan Aydın’ın öksüz kalan antik kenti Amyzon’u gezdik. Amyzon antik kentinde profesyonel turist rehberi Ergül Kocamaz tarafından, kentin tarihçesiyle ilgili bir sunum yapıldı. Yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki isodomik bloklarla inşa edilen görkemli duvarlarını, birbirine paralel olarak sıralanan kemerli çatıya sahip ambar olduğu tahmin edilen yer altı odalarını inceledik. 1940’lı yıllarda Amyzon’da bir yabancının kazı yaptığını, yanında yöre köylerinden işçilerin çalıştığını, birçok yazıtlı taşın çıktığını, bakir bir alanda olması nedeniyle sık sık definecilerin uğrak yeri haline geldiğini yöre insanlarından öğrendik. Asırlardır ayakta kalan canlı bir tarih olan Menengiç ağacını hayranlıkla izledik. Su sıkıntılarının yoğunlaşacağı gelecekte, Kuşadası’na su sağlamak için inşaatı başlayan barajı dolduracak Sarıçay havzasını izleyerek bir yürüyüş gerçekleştirdik. Kaya Sıvacısı kuşlarının Latmos’un gnays kayalarının içine, bir mimar titizliğiyle doğayla uyumlu inşa ettikleri yuvaları ve kuşun özellikleri hakkında bilim danışmanı üyemiz Ornitolog Doç. Dr. Ortaç Onmuş tarafından bilgi verildi” dedi.

Bölgenin önemli tarım ürünlerinden olan künar ağaçlarını da ziyaret ettiklerini sözlerine ekleyen Sürücü; “Yürüyüşümüzün sonunda ekonomisi büyük ölçüde fıstık çamından elde edilen künara bağlı Kızılcabölük’e geldik. Yaklaşık 20 - 25 metre yükseklikteki ağaçlara tırmanarak, hiçbir güvenlik önlemi olmadan sadece tecrübelerine güvenerek dalların üzerinde bir cambaz çevikliğiyle kozakları yere düşüren yöre insanlarının çalışmalarını izledik. Bazen istenmeyen üzücü kazalar yaşasalar da kozakları yere düşürmenin başka bir yolu olmadığından künar elde etmek için, her türlü tehlikeye göğüs gerdiklerini öğrendik. Hem fabrikalarında hem de geleneksel usullerle künarın kozaktan nasıl elde edildiğini izledik. Yerel ekonomiye katkı yapmak için künarlardan satın aldık. Toplarken hayati riski ve çok zahmetli olması, kozaktan az künar çıkması nedeniyle fiyatı da hayli pahalı. Kilosu 700 liraya satılan künarın yetiştiği fıstık çamı ağaçları sadece ekonomik olarak değil, aynı zamanda brokoli görünümleriyle doğanın içinde harika bir peyzaj oluşturmaktadır. Hem yörenin ekonomisine hem de doğal peyzajına zarar verecek tek sorunun maden ocakları olduğunu yereldeki insanlar da biliyor. En büyük çekinceleri de bölgelerinde maden faaliyetlerinin başlaması. Etkinliğimizin sonunda Koçarlı’ya gelerek, 18. yüzyılda yapılan ve Türk barok mimarisinin öncüleri olan Cihanoğlu Kulesi ve camisinde, rehberimiz Ergül Kocamaz tarafından bilgi verildi. Karacasu, Bozdoğan, Yenipazar’dan sonra, Koçarlı’da da yaygın hale gelmeye başlayan meşhur pidelerinden tattık. Koçarlı’nın ünlü tahin helvalarından alarak, Kuşadası’na geri döndük” dedi.

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