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Aydın’ın nüfusu 1 milyon 134 bin 31 kişi oldu

Özellikle yaz aylarında nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu Aydın’da toplam nüfus sayısı geçen yıla oranla 14 bin 947 kişi artışla, 1 milyon 134 bin 31 kişi olurken, en hızlı nüfus artışı yaşayan ilçe ise Didim oldu.

AYDIN 04.02.2022, 13:43
Aydın’ın nüfusu 1 milyon 134 bin 31 kişi oldu

Özellikle yaz aylarında nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu Aydın’da toplam nüfus sayısı geçen yıla oranla 14 bin 947 kişi artışla, 1 milyon 134 bin 31 kişi olurken, en hızlı nüfus artışı yaşayan ilçe ise Didim oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarını yayımladı. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden (NVİGM) alınan, 31 Aralık 2021 itibariyle açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bin 273, Aydın nüfusu ise 1 milyon 134 bin 31 oldu. Toplam nüfusun 563 bin 37 kişi ile yüzde 49,65’ini erkekler, 570 bin 994 kişi ile yüzde 50,35’ini ise kadınlar oluşturdu. Bu kapsamda Bozdoğan nüfusu 32 bin 963, Buharkent nüfusu 12 bin 951, Çine nüfusu 48 bin 734, Didim nüfusu 93 bin 876, Efeler nüfusu 300 bin 225, Germencik nüfusu 43 bin 713, İncirliova nüfusu 54 bin 806, Karacasu nüfusu 18 bin 3, Karpuzlu nüfusu 10 bin 755, Koçarlı nüfusu 22 bin 155, Köşk nüfusu 28 bin 101, Kuşadası nüfusu 125 bin 812, Kuyucak nüfusu 26 bin 393, Nazilli nüfusu 160 bin 581, Söke nüfusu 122 bin 708, Sultanhisar nüfusu 20 bin 272, Yenipazar nüfusu 11 bin 983 oldu.

Aydın genelinde 151 bin 924 kişi ile en fazla kadın ve 148 bin 301 kişi ile en fazla erkeğin yaşadığı ilçe Efeler olurken 5 bin 439 kişi ile en az kadın ve 5 bin 316 kişi ile en az erkeğin yaşadığı ilçe ise Karpuzlu oldu.

“En hızlı artış Didim’de meydana geldi”

2021 yılında Aydın’da ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre 14 bin 947 kişi artmıştır. Aydın nüfusu 2020 yılında binde 7,28 oranında artarken, 2021 yılında binde 13,27 artmıştır. 2021 yılında Türkiye için nüfus artış hızı ise binde 12,67 olarak gerçekleşti. Aydın’da 2021 yılında 2020 yılına göre nüfus artış hızı en düşük ilçe Yenipazar olurken, nüfus artış hızı en yüksek olan ilçe ise Didim oldu. Aydın’da 2020 yılında kilometrekareye 143 kişi düşerken, 2021 yılında ise bu rakam 144 kişi olarak gerçekleşti.

Aydın nüfusunun 435 bin 807 kişi ile yüzde 38,4’ü 30 yaşın altında olurken, il genelinde en fazla nüfusu 85 bin 127 ile 40-44 yaş arası vatandaşlar oluşturdu.

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