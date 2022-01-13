banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Spor Toto Süper Lig’de 21. haftanın hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig’de 21. haftanın hakemleri açıklandı
Bakan Pakdemirli ’Aşı’ müjdesini Manisa’dan verdi
Bakan Pakdemirli ’Aşı’ müjdesini Manisa’dan verdi
Bitcoin Enflasyondan Korunmaya Yardımcı Olur mu?
Bitcoin Enflasyondan Korunmaya Yardımcı Olur mu?
Sanayi üretimi yıllık yüzde 11,4 arttı
Sanayi üretimi yıllık yüzde 11,4 arttı

Aydın’ın nazar boncukları Büyükşehir Belediyesi kurslarında üretiliyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz alevde cam işleme kurslarında, vatandaşlar hem öğreniyor, hem de üretiyor.

AYDIN 13.01.2022, 14:18
Aydın’ın nazar boncukları Büyükşehir Belediyesi kurslarında üretiliyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz alevde cam işleme kurslarında, vatandaşlar hem öğreniyor, hem de üretiyor.

Yeteneklerini keşfederek, hayatlarına renk katan ve sanatsal çalışmalarla özgün eserler vermek isteyen vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin tüm kente yaydığı kurslarında eğitim alıyorlar. Resim, müzik ve dans kursları ile birlikte daha ender kurslar arasında yer alan alevde cam işleme de Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim yelpazesinde yer alıyor.

İki farklı merkezde atölye çalışmaları sürdürülen ücretsiz alevde cam işleme kursları vatandaşlar için iyi bir alternatif oluşturdu. Camın başladığınız zaman bırakamayacağınız bir serüven olduğunu belirten kurs eğitmeni Aylin Başkaya “Kurslara başvurularımız Eylül ayında başlıyor. Daha önce katılan öğrencilerimiz oluyor ve seviye belirliyoruz. Onlara başka bir seviyede birleşiyoruz. Başlangıç kursiyerlerimizde başlangıç seti ile birlikte devam ediyorlar. Camla ilk tanışan kursiyerlerimiz, ilk seviye ile başlayıp kendilerini geliştirme imkanı buluyorlar. Kursumuz tamamen ücretsiz, kursiyerler sadece malzemelerini temin ediyorlar” dedi.

“Aydınımıza nazar değmesin, biz Aydın’ın nazar boncuklarını burada üretelim”

Vaktini verimli değerlendirmek isteyen kişilerin bir araya geldiğini belirten Başkaya, “Camla dikkat gerektiren bir çalışma, bundan dolayı müthiş bir terapi ortamı çünkü 800 derece ateşle çalışıyorsunuz ve cama baktığınız zaman başka bir şey düşünme şansınız olmuyor. Aydın’da tek kurs, ulaşılabilirliği maalesef zor, burası da başkanımızın isteği üzerine kuruldu. Kişiler bunu değerlendirme için can atıyor. Umarım daha fazla kişiye ulaştırabiliriz. Aydınımıza nazar değmesin, biz Aydın’ın nazar boncuklarını burada üretelim. Sanatseverleri kursumuza bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

“Böyle bir hizmeti bize verdikleri için çok teşekkür ederim, minnettarım”

Afişini görerek kursa katılan ve 4 yıldır eğitimini sürdüren kursiyer Ayşe Cantez, “Benim için tutku çok seviyorum. Cam sabır işi, aklınızdaki her şey gidiyor, sizi sakinleştiriyor ve cama odaklanıyorsunuz. Kontrol altında tutmaya çalışırken bütün düşüncelerinizden uzaklaşıyorsunuz. Yaptığınız ürünler sizi ve karşınızdakileri mutlu ediyor. Artık hediyeye para vermiyorum, hediyemi kendim yapıyorum. Yaptığınız ürün bir tane, aynısını tekrar yapamıyorsunuz. Hepsi tek ve bize özgü olan bir şey. Başkanımızın yaptığı birçok şeyi takdir ediyorum. Böyle bir hizmeti bize verdikleri için çok teşekkür ederim, minnettarım.” diye konuştu.

“Kendinize özgü bir şeyler üretebiliyoruz”

Atölyenin yeni kursiyerlerinden Emel Fethiye Sarıçam, kursu daha fazla kişinin deneyimlemesini tavsiye ederek “Aylin hoca bize camı çok sevdirdi ve terapi gibi geldi. Çini ile de uğraşıyordum ikisi de sabır gerektiriyor. Kendinize özgü bir şeyler üretebiliyorsunuz, özgün bir sanat. Böyle bir imkan sağladığı için Özlem hanıma çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Adana Demirspor 20 33
5. Fenerbahçe 20 32
6. Hatayspor 20 32
7. Gaziantep FK 20 31
8. Sivasspor 20 29
9. Beşiktaş 20 29
10. Alanyaspor 20 29
11. Kayserispor 20 27
12. Galatasaray 20 27
13. Karagümrük 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 20 22
16. Göztepe 20 18
17. Kasımpaşa 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 20 18
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragücü 19 39
3. Erzurumspor 19 37
4. Eyüpspor 19 35
5. Bandırmaspor 19 32
6. İstanbulspor 19 30
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Gençlerbirliği 19 26
10. Boluspor 19 24
11. Tuzlaspor 19 24
12. Kocaelispor 19 24
13. Keçiörengücü 19 22
14. Manisa Futbol Kulübü 19 22
15. Menemen Belediyespor 19 22
16. Altınordu 19 22
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balıkesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Manchester City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. West Ham United 21 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton Wanderers 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Southampton 20 24
12. Crystal Palace 20 23
13. Brentford 20 23
14. Aston Villa 19 22
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 20 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 20 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Mallorca 20 20
16. Elche 20 19
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11