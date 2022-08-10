Aydın’ın lokomotif firması Jantsa rekor tazeledi

Borsa İstanbul tarafından 2022 2. çeyrek verilerine göre, Aydın sanayisinin önde gelen firmalarından olan Jantsa; satış, ihracat ve kar rakamlarında rekor tazeleyerek dikkatleri üzerine çekti.

Jantsa 2021 yılının ilk yarısında 541 milyon TL olan satış hasılatını 2022 yılının aynı döneminde yüzde 300 arttırarak 1.625 milyon TL olarak gerçekleştirirken, ihracatını da yüzde 164 arttırarak 50 milyon dolardan 82 milyon dolara taşıdı. 126 milyon TL olan karını da yüzde 260 artışla 328 milyon TL’ye yükseltmeyi başardı. ISO 500 listesinde 321’inci sırada yer bularak Aydın’ı temsil eden Jantsa, 2022 yılı başında 600 milyon TL tutarında teşvik belgesi aldı. Aldığı teşvik belgesi ile Ortaklar Organize Sanayi Bölgesi’nde yeni bir jant fabrikası yatırımına başladığını da duyuran Jantsa, halihazırda bin 600 kişiye istihdam sağlarken, üretiminin yüzde 85’ini de 80’den fazla ülkeye ihraç ediyor.

Jantsa Genel Müdürü Ercan Çerçioğlu Aydın ve ülke ekonomisine değer katmaya çalıştıklarını ifade ederek, “İhracat anlamında yakaladığımız başarı büyüme rakamlarına da yansıdı. Kaliteden asla ödün vermeden büyümeye devam edeceğiz. Yakaladığımız başarıdan dolayı ailemizin bir parçası olarak gördüğümüz çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Aydın’ımız için ülkemiz için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.