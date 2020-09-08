Aydın’ın kurtuluşu etkinliklerle anılıyor
EFELER BELEDİYESİ, 7 EYLÜL AYDIN’IN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 98’İNCİ YIL DÖNÜMÜNÜ 'EFELER KURTULUŞ ETKİNLERİ' İLE ANIYOR.
Efeler Belediyesi, 7 Eylül Aydın’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıl dönümünü ’Efeler Kurtuluş Etkinleri’ ile anıyor. Kutlamaların ilk programı dün Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi’nde Ege Üniversitesi Türk Musikisi Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü Emekli Öğretim Görevlisi Abdurrahim Karademir tarafından hazırlanan ’Aydın İğne Oyaları ve Zeybek Fotoğrafları’ sergisi ile gerçekleştirildi.
Efe kültürünün izlerine rastlanan ’Aydın İğne Oyaları ve Zeybek Fotoğrafları’ sergisi öncesinde Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi’nin önünde halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi. Sergi alanına Efelerle birlikte gelen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay sergi açılışı öncesi yapmış olduğu konuşmada, "7 Eylül Aydınımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümüdür. 7 Eylül Aydın halkının ve efelerin cesurca destan yazdığı gündür. Kuvayi Milliye ruhunun ön plana çıktığı Kurtuluş Savaşı yıllarında Aydın yöresinde yaşayan efelerin kültürünü kentimizde yaşatıyoruz. Bugün açılışını yapmış olduğumuz sergide o döneme ait iğne oyaları ve o dönemi bizleri hatırlatacak fotoğraflar var. Bu değerli sergiyle buluşmamızı sağlayan Abdurrahim hocamıza ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Başta ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere memleketimizi kurtarmak için canlarını feda eden efelerimizi, gazilerimizi ve şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum” dedi.
Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın talimatıyla organize edilen etkinliklerde 2 gün boyunca fotoğraf sergisi ve konser gibi kültür-sanat faaliyetleri gerçekleştirilerek. Efeler’de yaşayan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sergi 11 Eylül’e kadar devam edecek.
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