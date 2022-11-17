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Aydın’ın kıyı kesimlerine sağanak yağış uyarısı
Aydın’da bugün ve yarın beklenen sağanak yağışların kıyı kesimlerde etkili olacağı uyarısında bulunuldu.
AYDIN 17.11.2022, 14:13
Aydın’da bugün ve yarın beklenen sağanak yağışların kıyı kesimlerde etkili olacağı uyarısında bulunuldu.
Meteorolojiden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre, Kıyı Ege’de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (Cuma) sabah saatlerinden sonra aralıklarla Aydın’ın kıyı kesimlerinde (Didim, Germencik, İncirliova, Koçarlı, Kuşadası, Söke) kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek oluşması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.