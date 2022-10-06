Aydın’ın kırsal mahallelerinde şifa kaynağı pekmez yapımı hız kazandı

Aydın’da güz dönemine girilmesi ile birlikte bağbozumu ve pekmez sezonu da başladı. Özellikle kırsal kesimlerde gelenek haline gelen pekmez yapımı asırlar öncesi yöntemlerle yapılıyor. Önce özel teknelerde ayakla üzümden çıkarılan sular şıra haline aldıktan sonra kalaylı bakır kazanlarda kaynatılarak pekmez yapılıyor.

Kendine has kokusu ve özelliği ile dikkat çeken üzüm pekmezi, tüm Türkiye’de olduğu gibi Aydın’da da yüzyıllardır süren geleneksel yöntemlerle hazırlanmaya devam ediyor. Yaklaşan kış ayları öncesi hız kazanan pekmez yapımı çerçevesinde Köşk ilçesi Ilıdağ Mahallesi’ndeki vatandaşlar da kolları sıvadı. Mahallede ikamet eden Alparslan Ersoy, kış aylarında yaygın olarak tüketilen katkısız ve organik üzüm pekmezinin doğal enerji deposu olduğunu belirtti.

Bu yıl üzümlerin kaliteli ve sulu olduğunu ifade eden ve pekmez yapımı hakkında bilgiler veren Alparslan Ersoy, "Önce toplanan üzümler üzüm sıkımı için özel olarak yapılmış teknelerde ezdirilerek şurup haline getirilir. Bu şurup daha sonra odun ateşinde kalaylı bakır kazanlarda kaynatılarak pekmez haline dönüştürülür. Bu işlem tamamen organik olup, hiç bir katkı maddesi yoktur. Kış aylarında bol bol tüketerek sağlımızı doğal yollarla korumaya çalışıyoruz. Çok şükür bu sene üzümler kaliteli ve sulu. O nedenle pekmezlerimiz bol olacak" dedi.

Pekmezin faydaları nelerdir?

Mide hastalıkları ve ülsere iyi geldiği bilinen pekmez ayrıca; astım ve bronşit hastalıklarında, soğuğa karşı vücut direncinin arttırılmasında kullanılır. Sporcular için enerji deposudur. Bebeklerin ve çocukların zeka ve bedensel gelişimine yardımcı olur.