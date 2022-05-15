Aydın’ın ilk gastronomi kitabı tanıtıldı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un önderliğinde; gastronomi alanında çok sayıda önemli ismin katkılarıyla hazırlanan ve Aydın’ın ilk gastronomi kitabı olma özelliği taşıyan ’Aydın Gastronomisi Kitabı’ için lansman toplantısı yapıldı.

Dağlarından yağ, ovalarından bal akan, birçok medeniyete ev sahipliği yapan antik şehir Aydın’ın kültürel zenginlikleri ‘Geleneksel Tarifleri ile Aydın Gastronomisi Kitabı’nda toplandı. Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat liderliğinde büyük emek ve titizlikle hazırlanan kitap çeşitli kesimlerden insanların bir araya gelmesi ile hazırlandı. Aydın’ın ilk gastronomi kitabı olma özelliği taşıyan Aydın Gastronomisi Kitabı Lezzetli ve sağlıklı yemekleriyle Ege’nin bir aynası olan Aydın’ın kültürel mirasını geniş kitlelere tanıtma ve gelecek nesillere aktarma fikriyle ortaya çıkarken, kitap düzenlenen lansman gecesi ile tanıtıldı.

"Aydın zeytin ve inciri ile dünyada ilk sırada"

“Tarih boyunca bereketli toprakları üzerinde yaşayan, birçok kültürün etkisini taşıyan Aydın mutfağı; kendine özgü yöresel lezzetlerini oluşturmuştur” diyen Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, toprağının zenginliğinin, Aydın’ın yemek kültürüne yansıdığını dile getirdi. Zeytin ve incirin Aydın mutfağının mihenk taşlarını olduğunu söyleyen Aksoy, “Aydın ili, zeytiniyle ülkemizin en büyük zeytin ve zeytinyağı üreticileri arasında yer alırken, inciri ve kestanesiyle ülkemizde ve dünyada ilk sıralardadır” dedi.

Bereketli topraklarında kendiliğinden pek çok ot, sebze ve meyve yetiştiğini anlatan Vali Aksoy, Aydın Gastronomi Kitabı’nın bu potansiyelin keşfedilmesi, tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi. Vali Hüseyin Aksoy tarih, kültür ve doğa zenginliklerinin yanında Aydın’ın gastronomisini tanıtma fırsatı sunan değerli bir organizasyon olan ‘Geleneksel tarifleri ile Aydın Gastronomisi Kitabı lansmanı etkinliği ile aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilan edilen ve bundan sonra her yıl kutlanacak olan ‘Türk Mutfağı Haftası’na katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Kitapta 117 tarif yer alıyor

Kitapta başlangıçlardan çorbalara, salatalara, turşulara; etli sulu yemeklerden kavurmalara, kızartmalara, hamur işlerine, balıklara tatlılara kadar birçok özel yöresel lezzete yer veriliyor. Yağlı kesikten cingen pilavına, Dalama tandırından kulak çorbasına, Nazilli pidesinden turp otu ekşilemesine, kedirgen kavurmasından kabak karnıyarığa, ekmek dolmasından topalak aşına kadar Aydın’ın yemek kültürünü yansıtan çok özel tarifler yer alıyor. Orijinal tariflerin yanı sıra yemek hikayelerinin anlatıldığı kitapta, tam 117 tarif özel fotoğraflarla sıralanıyor.