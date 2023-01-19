Aydın’ın ilk çocuk müzesi kapılarını ziyaretçilerine açtı

Proje Adası Eğitim Hizmetleri Genel Direktörü Metin Akyol tarafından tasarlanan Tralleis Children’s Museum, Denizli’den gelen ilk ziyaretçilerini ağırladı. Tralleis Children’s Museum Matematik Müzesi, Çanakkale Sergisi, Math Play ve Kaşifler Evi sergi alanlarından oluşuyor.

Müze içerisinde yer alan Matematik Müzesi’nin, “Matematik Ne İşe Yarar? “ sorusunu cevaplandırdığını belirten Genel Direktör Metin Akyol, “Bu müzemiz, matematiğin fizik, kimya, biyoloji, coğrafya, tarih, estetik, mimarlık, iktisat, mühendislik, bilgisayar gibi alanlarda ilişkisini ortaya koyuyor. Çanakkale Sergisi; Çanakkale ruhunu yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak için hazırlanmış bir sergi. Sergide Çanakkale savaşından kalmış eserler, mermiler, giysiler, bayraklar, silahlar ve çeşitli dokümanlar bulunuyor. Kaşifler Evi ise, fen okuryazarlığı gelişimin eğlenceyle bir sistem olarak hazırlandı” dedi.

Öğrenmenin oyunla birleştirildiği bir atölye olan Math Play’de ise çocuklar matematiği oynayarak öğreniyorlar. Bugün Denizli’den gelen ilk ziyaretçilerini ağırlayan Tralleis Children’s müzesinin tüm Türkiye’de yapmayı planladıkları projenin pilot çalışması özelliğini taşıdığını belirten Proje Adası Eğitim Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Engin Kılıç ilerleyen günlerde Çocuk Müzesi içerisine Astronomi Müzesi, İllüzyon Müzesi, Bilim Müzesi ve Montessori Anne-Çocuk Kafe ekleyerek büyüteceklerini söyledi.

Tralleis Children’s Museum’un yatırım ortağı Erçin Temurayak ise heyecan verici bir proje ile çocukların matematik önyargılarını yok etmek için çalıştıklarını belirterek “Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ve Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer tarafından başlatılmış olan Matematik Seferberliğine destek veriyoruz. Matematik Seferberliğine destek verirken Çanakkale Seferberliğini de hatırlatıyoruz. Bir yandan bilimi anlatırken bir yandan da manevi değerlere sahip çıkıyoruz. Çocuklarımızın gülümsemesi her şeye değer. Bu proje sadece bir eğitim projesi değil, aynı zamanda bir turizm projesi. Bugün Denizli’den gelen çocuklarımızı ağırladık. Önümüzdeki günlerde şimdiden yerlerini ayırtan İstanbullu, Ankaralı, İzmirli çocuklarımızı ağırlayacağız. Aydın sadece tarım kenti olmamalı, turizm ve eğitim kenti olmalı. Biz de kentin girişimcileri olarak üzerimize düşeni yapmalıyız” ifadelerini kullandı.