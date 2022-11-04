Aydın’ın iki ilçesinde Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Aydın’ın Efeler ve Köşk ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Efeler Işıklı Mahallesi’nde Aydın İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Motorlu Asayiş ve Sivil Asayiş Timlerince 4 kişinin içinde bulunduğu bir araç durdurularak yapılan kontrolde 16,08 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan U.G., K.S., Ç.Ç.Ç., Ş.E. isimli şahısların uyuşturucu kullandığı alınan testlerde tespit edildi. Şahıslar hakkında “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabil etmek veya bulundurmak” ve “ Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak” suçundan adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi. Bir diğer operasyonda Köşk’ün Beyköy Mahallesi’nde şüphelenilen U.K ve T.D isimli şahısların yapılan üst aramasında 10 gram esrar, 7 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şahıslar hakkında “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” suçundan adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.