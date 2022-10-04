Aydın’ın hafızası tarihi tren garı, geçmişe ışık tutuyor

Türkiye’nin ilk demiryolu hattının üzerinde bulunan Aydın Tren Garı, 156 yıldır Aydın’ın hafızası olarak günümüze ışık tutuyor.

Anadolu topraklarında 1866 yılında Sultan Abdülaziz döneminde tamamlanan 130 kilometrelik ülkenin ilk demiryolu hattı üzerinde bulunan tarihi Aydın Tren Garı, 156 yıllık geçmişi ile adeta geçmişe ışık tutuyor. Her gün yüzlerce insanın kullandığı tarihi gar, Anadolu’daki ilk demiryolu hattının ana istasyonlarından biri konumunda yer alırken, tarihin ışığında her gün yolcularını selamlıyor.

1955 yılında Adnan Menderes döneminde eski binanın ihtiyaçları karşılayamadığı gerekçesiyle yıktırılan tarihi garın yerine inşa edilen yeni bina, günümüzdeki görünümüne kavuşturuldu. Birçok vatandaşın gün içerisinde güzergah olarak da kullandığı tarihi garın yerine yenisi inşa edilse de içerisindeki tarihi doku hissediliyor. Yıllara direnen ve Aydın’a da yakıştırılan tren garı, Osmanlı döneminden Milli Mücadele dönemine kadar birçok tarihi olaylara da tanıklık etmiş durumda.

İlk demiryolu ağı üzerinde bulunan ve döneminin önemli ticaret yollarından olan tarihi tren garını günümüzde kullanan vatandaşlar ise garın önemine dikkat çekilerek tarihi bir köşenin yapılmasını istediler.