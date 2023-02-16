Aydın’ın en anlamlı maçı Pazar günü Kuşadası’nda oynanacak

Aydın’ın iki köklü kulübü Kuşadasıspor ve Sökespor, Pazar günü Kuşadası Stadı’nda özel maçta karşı karşıya gelirken, bilet gelirleri ise depremzede aileler için harcanacak.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetinde 2 depremin ardından Türkiye seferber oldu. Bütün il ve ilçelerden yardım tırları bölgeye sevk edildi. Depremzedeler ise Türkiye’nin dört bir yanına yerleştirildi. Aydın’ın en köklü kulüplerinden 3’üncü ligde bulunan Kuşadasıspor ve Bölgesel Amatör Ligi’nde bulunan Sökespor deprem yaralarını sarmak için pazar günü saat 14.00’da Kuşadası Özer Türk Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan özel izin alan kulüpler, maç bilet fiyatını 50 TL olarak belirledi. Maçta elde edilecek bilet gelirlerinin tamamı depremzedeler için bağışlanacağı açıklandı. Kuşadasıspor ve Sökespor taraftarları ortak karar ile kapalı tribünde beraber olacakları ve hiçbir tezahüratta bulunmayacağını açıkladı. Bu güzel hareket ise her iki ilçenin vatandaşları tarafından takdirle karşılandı. Duygu yüklü bir maç olacak olan karşılaşmada Kuşadası Özer Türk Stadyumu’nun dolacağı düşünülüyor.