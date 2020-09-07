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Aydın’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıl dönümü kutlandı

AYDIN’IN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 98’İNCİ YIL DÖNÜMÜ DÜZENLENEN TÖREN İLE KUTLANDI.

AYDIN 07.09.2020, 12:44
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Aydın’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıl dönümü kutlandı

Aydın’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıl dönümü düzenlenen tören ile kutlandı. Atatürk Kent Meydanı’nda düzenlenen ve üç pare top atışıyla başlayan tören, şehitler anısına saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

“Aydın ili iki kez işgal edilip, düşmanların elinden kurtarılan tek ildir”

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın’ın kurtuluş gününe kadar işgalin tüm acılarını yaşadığını kaydederek, “Bundan tam 98 yıl önce bugün ‘ya istiklal ya ölüm’ diyen atalarımızın ölümü göze aldıkları gündür. Bugün Aydın için bağımsızlık ve özgürlük günüdür. Bizler için 7 Eylül, Aydınlıların efesiyle, kadınıyla, genciyle, erkeğiyle, yaşlısıyla büyük destanı yazdıkları gündür. Aydın ili iki kez işgal edilip, düşmanların elinden kurtarılan tek ildir. Aydın, kurtuluş gününe kadar işgalin tüm acılarını yaşamıştır. Bizler, hürriyetini canı ve kanı ile kazanan efelerin torunlarıyız. Bu toprakları bizlere vatan yapan şehitlerimize vefa borcumuz vardır. Bu destanı yazan kahramanlarımızı asla unutmayacağız. Türk milleti bağımsızlığından hiçbir zaman taviz vermedi, vermeyecektir. Biz Aydınlılar binlerce şehit ve gazi vererek kurulan Türkiye Cumhuriyeti’ni sonsuza dek yaşatacağız. Milli mücadelede Aydın’ı düşmana teslim etmeyen Yörük Ali Efe, Demirci Mehmet Efe, Albay Şefik ve Çete Ayşeler gibi kahramanlıkları ile destanlar yazdıran Aydınlı yiğitlerimize minnet ve şükranlarımı bir kere daha sunuyorum. Başta büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bağımsızlık uğruna canını ortaya koyan tüm şehitlerimizi rahmet ve milletle anıyorum. Efeler diyarı Aydınımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıl dönümü kutlu olsun” diye konuştu.

Başkan Çerçioğlu’nun konuşmasının ardından bayrak çeken efeler başta olmak üzere 7 Eylül nedeniyle düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren çocuklar ile Van’da kağıt toplarken çöpte buldukları Türk Bayraklarını çıkartarak, yan tarafta bulunan tellere asarak Türkiye gündemine oturan ve Başkan Çerçioğlu’nun davetlisi olarak kurtuluş günü etkinliklerine katılan Yunus ve Argeş Duman kardeşlere çeşitli hediyeler verildi.

Tören bando takımı dinletisi ve zeybek gösterisi ile 7 Eylül Şehitler Abidesi’ne karanfil sunulması ile sona erdi.

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