Aydın’ın doğu ilçelerine kar geliyor

Aydın il genelinde sağanak yağışlı hava etkili olurken, Perşembe günü doğu ilçelerinde kar yağışı görülmesi bekleniyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre ,Aydın’da bugün parçalı bulutlu aralıklı sağanak yağışlı, Çarşamba parçalı çok bulutlu kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Perşembe parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağmurlu doğu ilçeleri ile yüksekleri karla karışık, yağmur ve kar yağışlı, Cuma günü parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı, Cumartesi aralıklı sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Perşembe günü görülmesi gereken kar yağışlı hava ile birlikte sıcaklık değerlerinin de düşeceği tahmin ediliyor.