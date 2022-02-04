Aydın’ın “Doğa Savaşçısı” hayatını kaybetti

Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü bünyesinde Orman Mühendisi olarak görev yapan ve Doğa Eğitim Merkezinde verdiği eğitimler ile yüzlerce öğrenciye doğayı sevdiren “Doğa Savaşçısı” Ali Aydın, hayatını kaybetti.

Korona virüse yakalanan ve bir süredir tedavi gören Aydın, bir anda fenalaştı. Yoğun bakıma kaldırılan Aydın, yaşam mücadelesini kaybetti. Doğa Savaşçısı olarak bilinen Aydın’ın ani ölümü ailesi, sevenleri ve mesai arkadaşlarını yasa boğarken, Aydın’ın cenazesi öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından İncirliova ilçesi Gerenkova Mahallesi mezarlığına defnedilecek.