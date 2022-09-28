Samsun’da düzenlenen Üniversitelerarası Muaythai Dünya Şampiyonası’a katılan Aydın’ın demir yumruğu Nefise Atalay dünya şampiyonu oldu.

Üniversitelerarası Muaythai Dünya Şampiyonası Ondokuz Mayıs Üniversitesi ev sahipliğinde Ordu’da gerçekleştirildi. Şampiyonaya 50 ülkeden 430 üniversite ve 769 sporcu katıldı. Şampiyonada Aydın’ı temsil eden Adnan Menderes Üniversitesi ( ADÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Nefise Atalay ise başarılarla döndü. Şampiyonaya adeta damga vuran demir yumruk Atalay 57 kilo sıkletinde ringlere çıktı. Kıran kırana geçen mücadelelerin ardından Atalay, yarı finalde Filipinli rakibini nakavt ederek finale yükseldi. Finalde Slovakyalı rakibini de yenmeyi başaran Aydın’ın demir yumruğu dünya şampiyonu oldu.