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Aydın’ın acı otu, tatlı gelire dönüştü

AYDIN DAĞLARINDA BAHAR MEVSİMİNDE DOĞADA KENDİLİĞİNDEN ÇIKAN, HALK ARASINDA ACI OT DİYE DE BİLİNEN BİTKİLER AYDIN’DA TATLI GELİRE DÖNMÜŞTÜ. PEK ÇOK KİŞİNİN SAĞLIK İÇİN TÜKETTİĞİ BU OTLAR BİR YANDAN İŞSİZLERE İŞ OLURKEN, DİĞER YANDAN DA DAĞLARA GİDEMEYİP ŞEHİRDE YAŞAYANLARIN SOFRASINA DA AŞ OLUYOR.

Aydın’ın acı otu, tatlı gelire dönüştü

AYDIN DAĞLARINDA BAHAR MEVSİMİNDE DOĞADA KENDİLİĞİNDEN ÇIKAN, HALK ARASINDA ACI OT DİYE DE BİLİNEN BİTKİLER AYDIN’DA TATLI GELİRE DÖNMÜŞTÜ. PEK ÇOK KİŞİNİN SAĞLIK İÇİN TÜKETTİĞİ BU OTLAR BİR YANDAN İŞSİZLERE İŞ OLURKEN, DİĞER YANDAN DA DAĞLARA GİDEMEYİP ŞEHİRDE YAŞAYANLARIN SOFRASINA DA AŞ OLUYOR.

22 Nisan 2020 Çarşamba 09:14
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Aydın’ın acı otu, tatlı gelire dönüştü

Aydın dağlarında bahar mevsiminde doğada kendiliğinden çıkan, halk arasında acı ot diye de bilinen bitkiler Aydın’da tatlı gelire dönmüştü. Pek çok kişinin sağlık için tükettiği bu otlar bir yandan işsizlere iş olurken, diğer yandan da dağlara gidemeyip şehirde yaşayanların sofrasına da aş oluyor.

Bağı 5 TL ile 10 TL arasında satılan sarmaşıklar sayesinde özellikle kırsal kesimde yaşayan binlerce kişi kendisine iş bulup para kanmanın keyfini yaşıyor. Semt pazarlarında en çok ilgi gören sezonluk ürünler arasında yerini alan kedirgen ve sarmaşıklar Aydın’ın yanı sıra Ege illerinde sevilerek tüketiliyor. Aydın şehir merkezi ve ilçelerde kurulan semt pazarlarında tezgahları süsleyen Aydın’ın bu acı otu sadece Aydın’daki Pazar tezgahlarını değil başta İzmir olmak üzere Ege’deki pek çok ilde satılıyor.

Bahar mevsiminde bolca tüketilen doğal olduğu için de oldukça sağlıklı olduğu belirtilen kedirgen otunun bu yıl oldukça bol olduğunu ve vatandaşlar tarafından da daha fazla tercih edildiğini belirten Aydınlı vatandaşlardan Samet Uçar, “Bu yıl bahar geç geldi ancak hava tam sarmaşıkların istediği gibi oldu. Sarmaşık oldukça fazla çıktı. Vatandaşlar da bu yıl daha fazla sarmaşık tüketme eğiliminde. Özellikle uzmanların doğal beslenme uyarılarını dikkate alanlar şifa niyetiyle bile sarmaşık tüketiyor. Özellikle dağ köylerinde oturanlar dağ dağ dolaşıp topladıkları sarmaşıkları toptancıya, toptancılar da Pazar yerlerinde tezgah açanlara dağıtıyor. Yumurtalı ve yoğurtlu iki ayrı türde yemeği yapılan bu otlar, toplayanı da yiyeni de mutlu ediyor” diye konuştu.

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