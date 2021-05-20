Aydın’ın 39 plajı mavi bayraklı

Dünyanın en seçkin turizm ve çevre ödüllerinden Mavi Bayrak’ta Türkiye, 2021 yılında da zirvedeki yerini korurken, Aydın 39 mavi bayraklı plajı ile listede yer aldı.

İspanya ve Yunanistan’ın ardından dünyanın en çok mavi bayraklı 3’üncü ülkesi olan Türkiye’nin ödüllü plaj sayısı bu yıl 519’a yükseldi.

Merkezi Danimarka’nın başkenti Kopenhag olan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfının (FEE) verdiği Mavi Bayrak ödüllerinin 2021 yılı değerlendirmeleri sonucunda, geçtiğimiz yıl 486 olan ödüllü plaj sayısı 519’a ulaştı.

Türkiye’de 22 marina ve 10 turizm teknesi ve 6 bireysel yat bu yıl Mavi Bayrak ödülü almaya hak kazandı.

Bu yıl Mavi Bayraklı plaj sayıları Antalya’da 213’e, Muğla’da 106’ya, İzmir’de 66’ya, Aydın’da 39’a, Balıkesir’de 36’ya, Mersin’de 9’a, Kocaeli’nde 7’ye yükseldi. Bartın ise bu yıl 3 plajına mavi bayrak aldı. Samsun, Tekirdağ, İstanbul, Ordu, Kırklareli ve Van illerinde de geçtiğimiz yılın rakamları korundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, plaj sayısında 2023 yılında, uluslararası Mavi Bayrak uygulaması yapan 50 FEE üyesi ülke arasında dünya birinciliğini hedefliyor.

Bakanlığın öncülüğünde 1993 yılında Mavi Bayrak programının ulusal takipçisi olarak kurulan Türkiye Çevre Eğitim Vakfının (TÜRÇEV) http://www.mavibayrak.org.tr/ internet adresinden 2021 yılı ödüllerine ilişkin tüm ayrıntılara ulaşılabiliyor.