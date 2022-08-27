Aydın’ın 36 plajı mavi bayraklı

Dünyanın en seçkin turizm ve çevre ödüllerinden Mavi Bayrak’ta Türkiye, 2022 yılında da zirvedeki yerini korurken, Aydın 36 mavi bayraklı plajı ile listede yer aldı.

İspanya ve Yunanistan’ın ardından dünyanın en çok mavi bayraklı 3’üncü ülkesi olan Türkiye’nin ödüllü plaj sayısı bu yıl 531’e yükseldi. Merkezi Danimarka’nın başkenti Kopenhag olan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı’nın (FEE) verdiği Mavi Bayrak ödüllerinin 2022 yılı değerlendirmeleri sonucunda, geçtiğimiz yıl 519 olan ödüllü plaj sayısı 531’e ulaştı.

Yıllar içinde mavi bayraklı plaj sayılarının sürekli artış gösterdiği gözlenirken, mavi bayraklı plaj sayısı ile zirveye Antalya yerleşti. Böylelikle Antalya’da 229 adet mavi bayraklı plaj olduğu açıklanırken, Antalya’dan sonra en çok mavi bayraklı plaj 111 ile Muğla’da kaydedildi. İzmir 66, Aydın 36, Balıkesir 31, Samsun 13, Çanakkale 12, Mersin 11, Kocaeli’nde ise 7 adet mavi bayraklı plaj bulunuyor. Bartın, Düzce, İstanbul, Ordu, Sakarya, Kırklareli, Van ve Bursa ise mavi bayraklı plaj bulundurun diğer iller oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, plaj sayısında 2023 yılında, uluslararası Mavi Bayrak uygulaması yapan 50 FEE üyesi ülke arasında dünya birinciliğini hedefliyor.