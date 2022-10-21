Aydın’ı temsil etmek için ter döktüler

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 250 atlet, Bölgesel Kros Ligi’nde atletizm branşında Aydın’ı temsil etmek için yarıştı.

Atletizm Bölgesel Kros Yarışmaları İlçe Seçmeleri ve Final Müsabakaları Nazilli’de gerçekleştirildi. Bölgesel Kros Ligi atletizm branşında Aydın’ı temsil edecek olan sporcuların belirlenmesi için gerçekleştirilen seçmelere 250 sporcu katıldı. Kıyasıya mücadeleye sahne olan seçmelerde belirlenen sporcular Bölgesel Kros Ligi’nde Aydın için ter dökecek.

Seçmeler ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Bölgesel Kros Ligi’nde atletizm branşında ilimizi temsil edecek olan sporcuların 250 atletin arasından seçmeleri gerçekleştirildi. Katılım sağlayan sporcularımıza başarılar diliyoruz” ifadeleri yer aldı.