Aydın’dan dünyaya 152 bin ton bitkisel ve hayvansal ürün ihraç edildi

Bereketli topraklara sahip olan Aydın’dan dünyaya 2020 yılında 152 bin 285 ton bitkisel ve hayvansal ürün ihraç edildi.

Aydın ovası bereketi ile çiftçinin yüzünü güldürüyor. Aydın’da üretilen 13 kalem ürün ihraç edildi. Farklı miktarlarda toplamda 152 bin 285 ton ihraç edilen ürün 2020 yılında çeşitli ülkelere gönderildi. İhraç ürünlerin başını ise kuru incir ve balık dikkat çekti. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre bitkisel üretimde, 41 bin 166 ton kuru incir, 18 bin 580 ton zeytin, 7 bin 330 ton taze çilek, bin 340 ton kestane, 306 ton taze mandarin, 363 ton çam fıstığı, 278 ton taze portakal, 126 ton zeytinyağı, 44 ton taze incir ihraç edilirken, hayvansal ürünlerde ise 9 bin 610 ton balık, 111 ton peynir, 1,7 ton bal ve 4,9 ton bebek maması ihracı gerçekleştirildi.