Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından düzenlenen ‘İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’nde ödüller sahiplerini bulurken, Aydın’dan 12 firma “İhracatın Yıldızı” oldu.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından düzenlenen İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’nde Türkiye ihracatına 2022 yılında 7,6 milyar dolarlık katkı sağlayan 58 firma ödüllendirildi. 2022 yılında 18 milyar 300 milyon dolarlık ihracata imza atan ve ihracatın yıldızı olan firmalar, ihracatın yüzde 42’sini gerçekleştirdi. EİB tarafından açıklanan listede ise Aydın’dan 12 firma yer aldı. Ege Bölgesi’nden birçok firmanın katıldığı gecede, 6 farklı kategori ödül alan firmalar Aydın’ı gururlandırarak 2022 yılı ihracatın yıldızı oldu. Ayrıca EİB’nin 2021 yılı Ambalajlı Sofralık Zeytin ihracat kategorisi içerisinde ilk 10’da yer alan 6 ihracatçı firma ise gecede önemli bir başarı gösterdi.