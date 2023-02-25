Aydın’daki yurtlarda kalan depremzede vatandaşlar güne spor ile başlıyor

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Adnan Menderes Öğrenci Yurdu’ndaki depremzede aileler ve çocuklar fiziksel aktivitelerde bulunarak zinde kalmaları için sabah sporu uygulaması başlattı.

Kahramanmaraş depremlerinin ardından Aydın’da çeşitli kamu kurum ve kuruluşlara yerleşen depremzede vatandaşlar için gün içerisinde çeşitli sosyal faaliyetler ve etkinlikler düzenleniyor. Bu çerçevede Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Adnan Menderes Öğrenci Yurdu’na yerleştirilen depremzede vatandaşlar için sabah sporu uygulaması başlatıldı. Her gün sabah, uzman görevliler eşliğinde spor yapan depremzede aileler ve çocuklar fiziksel aktivitelerde bulunarak güne zinde başlıyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden sabah sporu uygulamasına ilişkin yapılan açıklamada, “Umutları birlikte yeşertiyoruz. Adnan Menderes Öğrenci Yurdumuzda konaklayan depremzedelerimizle güne sabah sporu ile başlıyoruz” denildi.