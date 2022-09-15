Aydın’daki yurtlar öğrencilerini bekliyor

Üniversiteli gençlerin en çok tercih ettiği illerden olan Aydın’da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki öğrenci yurtları yeni döneme hazır hale getiriliyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteli gençleri kayıt ve barınma telaşı sardı. Gençler, kayıt ve barınma ihtiyaçlarını ayarlamak için kazandıkları illere gelirken, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan öğrenci yurtlarında yeni dönem hazırlıkları tamamlandı. İl genelinde 2 karma, 6 erkek ve 5 kız olmak üzere toplam 13 öğrenci yurdunun bulunduğu Aydın’da öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik yapılan çalışmaların yanı sıra yurt bahçelerinde peyzaj düzenlemesi, öğrencilerin çalışma odaları, spor salonları, yemekhane gibi ortak kullanım alanlarında da eksiklikler giderildi.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise “Efeler diyarı Aydın’a gelecek sevgili gençler. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde öğrenim görecek öğrencilerimize 13 yurdumuzda en iyi şekilde hizmet vermek için hazırız. GSB Yurtlarımız sizleri dört gözle bekliyor. Üniversite öğrencilerinin daha konforlu, daha rahat bir yurt ortamında yaşamaları için modern yurtlarımızda çalışmalarımız sürmektedir” ifadelerine yer verildi.