Aydın’daki yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı

Aydın’ın Efeler ilçesi Balıkköy Mahallesi’nde düzenlenen ’Kentsel Alan Yangın Tatbikatı’ gerçeğini aratmazken, helikopterin de kullanıldığı tatbikatta il genelindeki çeşitli kurumlardan 24 araç ve 168 personel görev yaptı.

Aydın Valiliği Yerel Düzey Sağlık Çalışma Grubu Operasyon Planı gereğince Aydın’ın Efeler ilçesi kırsal Balıkköy Mahallesi’nde yangın senaryosu üzerine tatbikat gerçekleştirildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Jandarma Filo Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve Balıkköy Mahallesi Muhtarlığı’nın katılımıyla düzenlenen tatbikat gerçeğini aratmadı. Senaryoya göre Balıkköy Mahallesi’nde çıkan yangına ekipler müdahale ederken, yangından etkilenen 25 yaralı önem sırasına göre tedavi altına alındı. Ağır yaralanan bir kişi yangın bölgesinden helikopter ile Aydın Adnan Menderes Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilirken, Türkiye’de bir ilk olan ’İl Sağlık Müdürlüğü Engelli Veri Bankası’ kayıtlarına göre bölgedeki engelli vatandaşların kontrolü ve tahliyeleri de gerçekleştirildi.

"Her türlü afete hazırlıklı olmalıyız"

Tatbikat sonrasında açıklamalarda bulunan Aydın Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Gödekmerdan her türlü afete karşı hazırlıklı olunması gerektiğini ifade ederek, "Afet ve Acil Durum Tatbikatlarından birini daha başarı ile gerçekleştirdik. Bu tatbikatımız; yangın, tahliye ve yangından etkilenen vatandaşlarımızın sağlık kurumlarına yönlendirilmesi şeklinde gerçekleştirildi. Senaryoya göre bir yangın ihbarı alındıktan sonra ilgili bütün kurumlarımız olaya müdahale etti. Olayda yangından 25 vatandaşımızın etkilendiği tespit edildi. Bu vatandaşlardan 20’si ayakta, 4 vatandaş tedavi amaçlı devlet hastanelerine gönderilirken, 1’i de yanık vakası olduğu için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne helikopter ile sevk edildi. Burada önemli olan bir afet durumunda tüm kurumlarımızın iş birliği ve koordinasyon içerisinde vatandaşlarımıza müdahale edebilmesi, olaydan etkilenenlerin gerekli birimlere ulaştırılması ve afetlerin en az hasar ile atlatılması amaçlanıyor. Afetlere hazırlıklı olmak gerekiyor. Ülkemiz ve Aydın ilimiz deprem alanlarında yer alıyor. Deprem başta olmak üzere tüm afetlere hazırlıklı olmak zorundayız" dedi.

Öte yandan tatbikatta Türkiye’de bir ilk olma özelliğine sahip olan Aydın’da yaşayan engelli ve kronik hastalığı olan bireylerin, veri entegrasyonunun sağlanarak, sosyal hizmetlerden faydalanmalarını kolaylaştırmak amacıyla kurulan Engelli Veri Bankası’nın da tekrar deneyimlenmiş olduğunu belirten Vali Yardımcısı Gödekmerdan şunları söyledi; " Yatalak ve engelli olan vatandaşlarımızın da envanteri Aydın İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirildi. Hiç bir adres sormaya gerek kalmadan anında hangi vatandaşımızın nerede olduğu Engelli Veri Bankası sayesinde tespit edişmiş durumda. Türkiye’de bir ilk olan bu çalışma sayesinde bu tür vatandaşlarımıza acil bir durum yada ihtiyaç halinde anında ulaşmamız sağlanıyor. Bu tatbikatta da bu çalışmanın tekrar bir denemesini yapmış olduk."