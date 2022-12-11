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Aydın’daki terör operasyonlarında 22 şüpheli yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde Kasım ayında düzenlenen operasyonlarda 22 şüpheli yakalanırken, bu şüphelilerden 6’sı tutuklandı.

AYDIN 11.12.2022, 10:08
Aydın’daki terör operasyonlarında 22 şüpheli yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde Kasım ayında düzenlenen operasyonlarda 22 şüpheli yakalanırken, bu şüphelilerden 6’sı tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca il genelinde, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ, DEAŞ, EL-KAİDE, DHKP/C ve TKP/ML silahlı terör üyelerine yönelik 1-30 Kasım 2022 tarihleri arasında 22 operasyonda 22 şüpheli yakalanırken 6 ‘sı tutuklandı, 1’i adli kontrol kararı olmak üzere 16 şüpheli ise serbest bırakıldı. Aydın’da terör örgütlerine karşı çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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