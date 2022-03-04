banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Akrep Nalan hayatını kaybetti!
Akrep Nalan hayatını kaybetti!
İSKİ'den haciz şoku!
İSKİ'den haciz şoku!
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Bu gece akaryakıt fiyatları yine zamlanacak!
Bu gece akaryakıt fiyatları yine zamlanacak!

Aydın’daki tatbikat gerçeği aratmadı

Deprem anı bilgilendirmesi kapsamında okullarda gerçekleştirilen tatbikatlarda öğrencilere, ’Çök, kapan, tutun’ yöntemi öğretildi. Tam kapsamlı gerçekleştirilen tatbikat ise gerçeği aratmadı.

AYDIN 04.03.2022, 14:52
Aydın’daki tatbikat gerçeği aratmadı

Deprem anı bilgilendirmesi kapsamında okullarda gerçekleştirilen tatbikatlarda öğrencilere, ’Çök, kapan, tutun’ yöntemi öğretildi. Tam kapsamlı gerçekleştirilen tatbikat ise gerçeği aratmadı.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" düzenlendi. Aydın Sosyal Bilimler Lisesi’nde gerçekleştirilen tatbikat gerçeği aratmazken, öğrenciler de ’Çök, kapan, tutun’ yöntemini öğrendi. Senaryo gereği deprem anını yaşayan öğrenciler sıraların yanına çökerek depremin geçmesini bekledi. Depremin sonlanmasının ardından okulda bulunan 280 öğrenci ve öğretmenler tahliye edilirken, deprem de 21 öğrenci mahsur kaldı. Mahsur kalan öğrenciler AFAD koordinesinde yapılan arama kurtarma ekiplerinin yardımı ile kurtarıldı. Yaralılara okul bahçesinde kurulan sağlık istasyonunda müdahale edildi. Tahliye sonrasında ise okul afet hazırlık kulübü öğrencilerince okul bahçesine yardım çadırı kuruldu.

Beraberindeki heyet ile birlikte tatbikatı takip eden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy emeği geçen herkese teşekkür ederek, depremin acı bir gerçek olduğuna ve bu konuda duyarlı olunmasına dikkat çekti. Adeta gerçeği aratmayan tatbikat başarılı bir şekilde tamamlanırken, tatbikat sonunda açıklamalarda bulunan Vali Aksoy; “Bugün İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaklaşa düzenlemiş olduğu Türkiye genelindeki deprem tatbikatını biz de Aydın Sosyal Bilimler Lisesi’nde gerçekleştirdik. Aydın ili birinci derece deprem bölgesi içerisinde yer alıyor. Öğrencilerimizin okullarımızda bir depreme karşı nasıl hareket etmesi gerektiği bugün ilgili kurumlarımızın işbirliği içerisinde gerçekleştirilen tatbikat ile ortaya kondu. Temennimiz depremlerle karşılaşmamak ama doğal akışın gereği deprem yaşamamız mümkün ve bir deprem anında da neyi nasıl yapacağımızı da bilmek oldukça büyük önem taşıyor. 2021 yılında İçişleri Bakanlığı deprem ve afet konusunda toplumun daha duyarlı hale gelmesi için eğitim yılı olarak ilan etti ve tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Aydın’da da eğitim seferberliği gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yıl 800 bini aşan kişiye bu konuda çeşitli eğitimler verildi. 2022 yılını da İçişleri Bakanlığımız tatbikat yılı olarak ilan etti. Bu kapsamda geçtiğimiz haftalarda yine Aydın ilinde bir tatbikat gerçekleştirmiştik. Bugün de tüm Türkiye ile birlikte Aydın ilinde tatbikatı gerçekleştiriyoruz. Bu planlamaların kağıt üzerinde kalmayıp tatbikatla ortaya konması ve eksiklikler varsa giderilmesi oldukça önemli. AFAD İl Müdürlüğümüzün koordinasyonunda birçok kurum ve kuruluşumuz, Sivil Toplum Kuruluşlarımız ve gönüllülerimiz bu tatbikatta yer aldı. Bu tür tatbikatları da yapmaya devam edeceğiz. Toplumun tüm kesimlerinin bu konuda belirli bir hassasiyete ulaşmasını istiyoruz. Öğrencilerimiz de bugün bir tatbikatta bulundular ve onlar içinde bir deneyim oldu. Temennimiz afet yaşamamak ama yaşandığı anda da neyi nasıl yapacağımızı en iyi şekilde ortaya koymak ve can kayıplarımızı en aza indirebilmek. Aydınlı hemşerilerimizi bu konuda daha duyarlı olmaya ve yapılan çalışmalara katkı vermeye davet ediyorum” dedi.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 27 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 27 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 25 34
11. Tuzlaspor 25 34
12. Keçiörengücü 25 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 26 29
16. Denizlispor 26 27
17. Altınordu 26 25
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Leicester City 24 30
13. Aston Villa 25 30
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 25 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Real Sociedad 26 44
7. Villarreal 26 42
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 26 26
17. Granada 26 25
18. Cadiz 26 21
19. Deportivo Alaves 26 21
20. Levante 26 18