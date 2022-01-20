Aydın’daki silahlı kavgayla ilgili 9 kişi tutuklandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen ve 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın’ın Efeler ilçesi Cuma Mahallesi 203 Sokak’ta 16 Ocak’ta silahlarla bir evi basan kalabalık grup, çevreye ve olay yerine gelen polislere ateş açtı. Olayda 6 kişi yaralandı. Olayın ardından emniyet ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan başarılı çalışmanın ardından kavgaya karıştığı tespit edilen 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 15 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 15 şüpheliden A.G, B.G, E.G, M.B, C.A.G, M.B, M.B, A.R.G, M.B isimli 9 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.