Aydın’daki patlamada tutuklu sayısı 4’e yükseldi

Aydın’ın Nazilli ilçesindeki dönercide geçtiğimiz Cuma günü meydana gelen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği patlama sonrası devam eden soruşturmada tutuklu sayısı 4’e yükseldi.

Nazilli’de dönercideki patlama ve ardından çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetmişti. Olayın ardından polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar ile 10 şüpheli gözaltına alındı. Bunlar arasında emniyette işlemleri tamamlanan iş yerinin sahibi L.Y., eşi F.Y., tüp bayisi sahibi A.B. ile çalışanlar Ş.G., N.A. ve Z.A. adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 6 kişiden iş yeri sahibi L.Y., eşi F.Y. ve tüp bayisi sahibi A.B. tutuklanmıştı. İş yeri çalışanlarından N.A. savcılık tarafından, Ş.G. ve Z.A ise mahkemece adli kontrol ile serbest bırakılmıştı.

“Tutuklu sayısı 4’e yükseldi”

Öte yandan iş yeri çalışanı olduğu tespit edilen haklarında gözaltı kararı verilen patlamada yaralanan 4 kişinin ise Nazilli Devlet Hastanesi’nde tedavileri sürüyordu. Tedavileri tamamlanan O.S., M.B. ve H.P. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İş yeri çalışanı olduğu öğrenilen O.S. ve M.B. savcılık tarafından serbest bırakılırken, tüp değişimine yardım ettiği tespit edilen H.P. mahkeme tarafından tutuklandı. Böylece patlama olayı ile ilgili tutuklu sayısı 4’e yükseldi. Bir şüphelinin ise hastanede tedavisinin devam ettiği aktarıldı.