Aydın’daki kargılar Denizli’ye açıldı

Denizli’nin Buldan ilçesinde domates ve fasulye üreticilerinin verimi en üst seviyede tutmak için fidelere destek olan kargılar, Aydın bölgesinden gönderildi.

Denizli’de bahar aylarının gelmesiyle birlikte çiftçiler hazırlıklarına başladı. Buldan ilçesinde de fasulye ve domates üretimi için çalışmalarını sürdüren çiftçiler, üretimi artırmak ve fidelere destek olmak için dikecekleri kargıları Aydın bölgesinden getirmeye başladı. Yayla Mahallesi Muhtarı Yılmaz Yavuz, kuraklık nedeniyle toprakların kuru olduğuna dikkat çekerek kargıların önemli bir rol aldığını belirterek, “Önümüzdeki bahar aylarında bol yağış olmasını temenni ediyoruz. Fasulye ve domates yetiştirmek için halk arasında kamış denilen fidelere destek olması için aldığımız kargıları yanlarına dikeceğiz. Bu aylarda Aydın bölgesinden Umurlu, Kuyucak ve Feslek’ten kargıları getiriyoruz. Nisan ayında hazırlıklarımızı yaparak Mayıs ayında fidelerimizi dikiyoruz. Fasulye ve domateslerin yanlarına Haziran ayında bu kargıları fidelerin kırılmaması ve daha fazla verim alabilmek amacıyla dikiyoruz. Havaların güzel gitmesiyle birlikte yaklaşık 70 günde ürün elde ediyoruz. Her bir üreticimiz yaklaşık on beş bin adet kargı alıyor. Geçtiğimiz yıl kargıların tanesi 70-80 kuruştu bu yıl tanesi 1,5 TL oldu. İnşallah bol bereketli bir sezon geçiririz” dedi.