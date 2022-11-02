Aydın’daki gıda zehirlenme olayında rakamlar belli oldu

Aydın’ın 4 ilçesinde gıda zehirlenmesi sebebiyle hastanelere başvuran 178 öğrenci ve sporcudan 154’ü taburcu oldu. Hastanede yatan 23 öğrencinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Aydın’ın Çine, Köşk ve Efeler ilçelerindeki öğrenciler ile Nazilli ilçesindeki altyapı sporcularının zehirlenmesi olayı ile ilgili toplam rakamlar belli oldu. Dün akşam saatlerinde karın ağrısı şikayeti ile hastanelere başvuran toplam 113 öğrenci ve 45 sporcunun gıda zehirlenmesi yaşadığı öğrenilirken, yaşanan olayın ardından Aydın Valiliği koordinesinde konu ile ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Hastaneye kaldırılan öğrenci ve sporcuların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken il genelinde gıda zehirlenmesi şikayeti ile Çine Devlet Hastanesi’ne 112, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne 10, Köşk Devlet Hastanesi’ne 11 olmak üzere toplam 113 öğrenci başvururken, Nazilli Devlet Hastanesi’ne ise 45 sporcu başvuru yaptı. Başvurularda 3 öğrenci, 20 sporcu olmak üzere toplam 23 kişinin hastaneye yatışı yapılırken genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve taburcu edileceği öğrenildi.

İl genelinde yaşanan gıda zehirlenmesi vakalarında toplam 178 öğrenci ve sporcudan 23’ünün hastaneye yatışı yapılırken 1 kişinin sevki yapıldı, 154 kişi de taburcu edildi.